Wie links sind die Demokraten?

Unter Joe Biden würden die USA in den Sozialismus abdriften, behauptet Donald Trump. Der moderate Herausforderer müht sich, den linken Flügel seiner Partei unter Kontrolle zu halten.

Neulich im Duell der Kandidaten um die Vizepräsidentschaft: Kamala Harris, die an der Seite von Joe Biden ins Weiße Haus einziehen möchte, sagt, dass die Demokraten im Falle eines Wahlsiegs am ersten Tag Donald Trumps Steuerreform rückgängig machen würden. Trumps Vizepräsident, Mike Pence, blickt daraufhin direkt in die Kamera: „Sie sind hinter eurem Geld her.“ Die Episode ist symptomatisch für eine weitreichende Diskussion um die Zukunft der USA. Zwei Wochen vor der Wahl bemüht sich Trump nach Kräften, einen sozialistischen Albtraum zu skizzieren, der für die Nation Wirklichkeit werden würde, wenn Biden den Sieg erränge.