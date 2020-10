Der Paradesoldat als Pate des Drogenkartells

Ex-Verteidigungsminister Cienfuegos soll als Schutzherr der brutalen Drogenbande H-2 fungiert haben. Seine Verhaftung in den USA löste in seiner Heimat Schockwellen aus, zumal das Militär bisher einen guten Ruf hatte.

Großgewachsen, harte Gesichtszüge, die Uniformjacke mit Orden übersät, stocksteif beim Salutieren: General Salvador Cienfuegos Zepada stellt so etwas wie einen Paradekrieger dar. Als Verteidigungsminister Mexikos von 2012 bis 2018 war er im In- wie im Ausland hoch angesehen, kommandierte er doch die Armee im Kampf gegen die berüchtigten Drogenkartelle. Doch das ist nur General Cienfuegos Rolle als Dr. Jekyll. Als Mr. Hyde hingegen war er in seiner Ministerzeit Schutzherr des extrem brutalen H-2-Drogenkartells. Sein Spitzname: „Padrino“ (der Pate).