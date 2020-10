Die kurze Flucht des U-Boot-Mörders

Der entflohene Mörder und seine Jäger: Peter Madsen, am Dienstag in Albertslund gestellt von der dänischen Polizei.

Peter Madsen brach für ein paar Stunden aus dem Gefängnis aus, dann stellte ihn die Polizei. Ein Ziel hat er dennoch erreicht: Er schaffte es wieder einmal in die Schlagzeilen.

Und wieder schaffte es Peter Madsen in die Schlagzeilen: Am Dienstag gelang dem wegen des Mordes an einer Journalistin 2018 zu lebenslanger Haft verurteilten dänischen Erfinder für ein paar Stunden die Flucht aus dem Gefängnis. Doch der Fluchtversuch in Albertslund westlich von Kopenhagen scheiterte rasch. Wenige Hundert Meter von der Haftanstalt Herstedvester entfernt stellte ihn die Polizei und brachte ihn zurück ins Gefängnis.