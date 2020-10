Eine Pflegeversicherung ist vorerst vom Tisch

Kommendes Jahr soll die Pflege auf neue Beine gestellt werden. Im Zentrum stehen eine Reform der Ausbildung, Qualitätssicherung und Attraktivierung der Betreuung daheim. Bei der Finanzierung ist das Gesundheitssystem Vorbild.

Wien. Jetzt sollen langsam konkrete Inhalte auf den Tisch kommen: Mit einer Fachtagung startete Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag die zweite Phase der Pflegereform. Bis Jänner soll klar sein, in welche Richtung es geht. In den ersten Monaten des kommenden Jahres will der Sozialminister in die Umsetzungsphase gehen. Man wolle die Reform mit den Betroffenen gemeinsam erarbeiten und nicht über deren Köpfe drüberfahren, so der Minister. Worum es bei der Reform geht und wer welche Positionen vertritt: