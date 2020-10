Immer mehr Lehrer sind in Quarantäne: „Die Lage spitzt sich zu“

(c) Robin Utrecht/picturedesk.com

In der Quarantäne sollen Lehrer von zu Hause aus unterrichten

Der Unterrichtsbetrieb ist punktuell nur schwierig aufrechtzuerhalten. Nun sollen Studierende einspringen.

In den Konferenzzimmern des Landes herrscht eine spürbare Anspannung. An den Schulen häufen sich die Corona-Verdachtsfälle. Und bei vielen Lehrern schwingt dann nicht nur die Angst vor Infektionen, sondern auch vor tagelangen häuslichen Quarantänen mit. Denn diese Ausfälle im Kollegium müssen kompensiert werden. Nicht immer gelingt das. So manche Schule musste wegen Lehrermangels bereits zusperren.