Die Wahrheit ist uns zumutbar, etwas Freiheit auch noch

Welche Rechtsvorschriften gelten? Gerade in der Krise wäre es wichtig, dass die Bevölkerung den Regenten vertrauen kann.

Im April suggerierte die Bundesregierung, dass man nicht einmal mehr den Osterhasen in die Wohnung lassen dürfe. Nun tut sie so, als ob man in Privaträume nie eingreifen könne. Beides stimmt nicht. Aber dass man die Bürger lieber mit Halbwahrheiten anleitet, ist ja in Mode. So, wie die Wiener Stadtregierung erfolgreich die Fama unters Volk brachte, man müsse sich nun in Lokalen registrieren.

Andererseits blühen im Internet die abstrusesten Verschwörungstheorien zu Covid. Umso wichtiger wäre es, dass die Bevölkerung den Regenten in der Krise vertrauen kann. Dazu wäre es gut, wenn sie die Rechtslage ehrlich darstellen. Und dazu sagen: Wir lassen euch aber bewusst bestimmte Freiheiten. Denn die Situation ist sehr ernst, aber auch nicht so, dass jeder Eingriff ins Private gerechtfertigt wäre.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2020)