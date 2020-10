Was sind die Treiber der Inflation?

Die Verbraucherpreise in der Eurozone befinden sich im Rückwärtsgang. Das muss aber nicht immer so bleiben, sagt der Co-Chef der LGT Österreich, Meinhard Platzer.

Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind, sagen wir es einmal so: eher niedrig. Im September rutschten die Inflationszahlen den zweiten Monat in Folge ins Minus. Eine Entwicklung, die die Europäische Zentralbank noch einige Zeit lang begleiten und beschäftigen wird. Ein neues Jahrzehnt ganz ohne Inflation wird es vermutlich aber auch nicht geben. Das glaubt zumindest Meinhard Platzer, Co-CEO der LGT Bank Österreich.