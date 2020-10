Nestle nach Wachstumsschub im dritten Quartal optimistischer

Der Umsatz des weltgrößten Lebensmittelkonzerns dürfte 2020 organisch um rund drei Prozent anziehen.

Nestle beurteilt die Aussichten für das laufende Jahr nach einer Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal optimistischer als bisher. Der Umsatz dürfte 2020 organisch um rund drei Prozent anziehen, teilte der Schweizer Lebensmittelkonzern am Mittwoch mit. Im Juli hatte der für Nescafe, Maggi oder Kitkat bekannte Weltmarktführer angesichts der Viruskrise das Wachstumsziel auf zwei bis drei Prozent gesenkt, nachdem ursprünglich mehr als 3,5 Prozent angepeilt worden waren.

Im dritten Quartal stiegen die Verkaufserlöse organisch um 4,9 Prozent. Nachdem Hamsterkäufe in den Industrieländern das Wachstum im ersten Quartal (+4,3 Prozent) noch angetrieben hatten, bremste die Coronaviruskrise im zweiten Quartal (+1,3 Prozent) das Tempo. So litten die Belieferung der Gastronomie mit Nestle Professionals, das Wassergeschäft sowie der Verkauf von Süßwaren. Das starke Wachstum im dritten Quartal sei vor allem von einer Beschleunigung des Kaffeegeschäfts getragen worden, heißt es in der Mitteilung.

Nach neun Monaten betrug das Plus 3,5 Prozent. In absoluten Zahlen ging der Umsatz von Jänner bis September wegen Bereichsverkäufen und infolge des starken Frankens um 9,4 Prozent auf 61,9 Milliarden Franken (57,7 Milliarden Euro) zurück. Gewinnzahlen gibt Nestle nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.

Für das Gesamtjahr geht der Konzern weiterhin davon aus, die operative Marge (2019: 17,6 Prozent) weiter verbessern zu können. Konkurrenten wie Danone und Unilever hatten ihre Umsatzprognosen wegen den Unsicherheiten rund um Corona bereits früh im Jahr kassiert.

(APA/Reuters/awp/sda)