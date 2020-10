Österreich schickt Netflix-Film ins Oscar-Rennen

Das Drama "Was wir wollten" mit Lavinia Wilson und Elyas M'Barek ist Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar. Der Film ist ab November in den Kinos und ab Ende Dezember auf Netflix zu sehen.

Ulrike Koflers Debütfilm "Was wir wollten" ist Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar. Das entschied die vom Fachverband der Film- und Musikwirtschaft entsendete Jury in einer "intensiv geführten Online-Diskussion", wie sie am Dienstagnachmittag sagte.

Netflix hat sich die internationalen Rechte gesichert, in die österreichischen Kinos kommt "Was wir wollten" mit Lavinia Wilson und Elyas M'Barek ab Anfang November. Sie spielen ein Paar, das sich sehnlichst ein Kind wünscht. Nach etlichen gescheiterten Invitro-Versuchen fahren sie auf Urlaub nach Sardinien, um ihren Kinderwunsch hinter sich zu lassen. Dort zieht eine Tiroler Familie direkt ins Nachbarhaus und scheint all das zu haben, was ihnen fehlt.

Nach der Serie "Freud" handelt es sich bei "Was wir wollten" um das zweite österreichische Netflix-Projekt. Der Film wird ab 6. November in den Kinos zu sehen sein. Ab 22. Dezember ist er dann auf Netflix abrufbar. Der Streaming-Riese ist nicht an der Produktion des Films beteiligt, hat sich aber die Rechte für die weltweite Ausstrahlung gesichert.

Jury lobt "eindrucksvolle Machart"

Der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft führte eine "durchaus leidenschaftlich geführten Besprechung" über die eingereichten Filme. Die Wahl fiel auf "Was wir wollten" wegen der "eindrucksvollen Machart und der genauen Beobachtung der Beziehungsgeschichte eines Ehepaars, dessen sehnlicher Kinderwunsch nicht in Erfüllung gehen will". Gelobt wurden auch die schauspielerischen Leistungen sowie die "glaubhafte, aber auch trocken-pointierte Erzählung", so die Jury.

(APA)