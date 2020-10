Preise für Einfamilienhäuser ziehen stark an

Der Markt für Einfamilienhäuser war im ersten Halbjahr rückläufig, die Preise stiegen allerdings um 8,8 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2020 bezahlten die Käufer österreichweit im Durchschnitt 270.655 Euro für ein Einfamilienhaus, um 21.965 Euro oder 8,8 Prozent mehr als 2019 oder 38,5 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Während der letzten zehn Jahre lag die Preissteigerung in 12 Monaten (gerechnet vom ersten Halbjahr zum nächsten ersten Halbjahr) für Einfamilienhäuser im Durchschnitt bei exakt fünf Prozent pro Jahr. Die heurige Preissteigerung ist die zweithöchste Steigerungsrate in diesem Zeitraum.

Allerdings war der Markt für Einfamilienhäuser – wie schon im Vorjahr – rückläufig. Mit 5017 Einfamilienhäusern hat sich die Anzahl der Verbücherungen zum Vorjahr um 5,4 Prozent vermindert, zum Rekordjahr 2018 sogar um 15,2 Prozent. Das erste Halbjahr 2020 ist mengenmäßig nur das fünftstärkste hinter 2019, 2018, 2016 und 2015. Das geht aus dem aktuellen Remax-ImmoSpiegel hervor, der auf Grundbuchsdaten basiert.

Die Käufer von Einfamilienhäusern investierten im ersten Halbjahr insgesamt in Summe 1,56 Milliarden Euro, um 40 Millionen Euro (+2,7 Prozent) mehr als im ersten Halbjahr 2019. Damit liegt das Verkaufsergebnis 2020 um gut ein Viertel über dem von vor fünf Jahren und um knapp zwei Drittel über dem vor zehn Jahren.

Derzeit würden Menschen, die genügend Kapital haben, von der Großstadt Wien in den Speckgürtel drängen, vor allem in Kommunen mit besonders hoher Lebensqualität, so Andreas Hornyik von Remax Welcome in Baden. Wobei man den Radius für dne Speckgürtel bereits mit rund 60 Kilometer rund um Wien ansetzt und nicht mehr 40 Kilometer.