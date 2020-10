Nächster Anlauf für die Fußball-Superliga

Angeführt von Liverpool und Manchester United sollen Europas Topklubs Medienberichten zufolge an ihrer eigenen Liga feilen.

In England formieren sich britischen Medien zufolge Topklubs für einen neuen Vorstoß in Richtung milliardenschwerer europäischer Fußball-Superliga. Liverpool und Manchester United sollen dabei von mehr als einem Dutzend Vereinen aus England, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien unterstützt werden. Die Grundidee der Planungen, die sich aber noch "in einem frühen Stadium" befänden: Eine Europa-Liga mit 18 Vereinen, Hin- und Rückspielen sowie Play-offs am Saisonende.

Finanziell soll das Projekt angeblich mit rund fünf Milliarden Euro von Investoren unterstützt werden, als möglicher Starttermin wird das Jahr 2022 genannt. Der BBC sagte ein Sprecher der Europäischen Fußball-Union, UEFA-Präsident Aleksander Ceferin habe "es schon viele Male klar gesagt, dass die UEFA absolut gegen eine Superliga ist." Den Berichten zufolge soll aber der Weltverband (FIFA) den Plan unterstützen.

"Die heutigen Medienberichte wird die FIFA nicht kommentieren und sich nicht an Spekulationen über Themen beteiligen, die hin und wieder auftauchen und für die auf nationaler, europäischer und globaler Ebene gute strukturelle und regulatorische Rahmenbedingungen vorhanden sind", teilte der Weltverband auf Anfrage mit.

Die Idee einer Superliga ist nicht neu und kam in den vergangenen Jahren auch immer dann auf, wenn es um Reformen der Champions League ging. Bisher sind jegliche Bestrebungen gescheitert. Der UEFA-Wettbewerb würde durch eine neue Liga, die den Berichten zufolge in den Planungen "European Premier League" genannt wird, große Konkurrenz bekommen.

