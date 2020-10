Welche Corona-Regeln in Alters- und Pflegeheimen gelten

Ampelsysteme, verkürzte Besuchszeiten oder Fiebermessen an den Eingängen. Jedes Bundesland hat etwas andere Regeln im Umgang mit Verwandten und Freunden. Was Sie vor einem Besuch wissen müssen.

Österreich kämpft gegen die zweiten Welle in der Corona-Pandemie. Wie in der ersten Phase versucht man besonders eine Gruppe zu schützen: die Bewohner in Alters- und Pflegeheimen. Mit Ampelsystemen, Leitfäden, Registrierungen für Besucher und regelmäßigen Screenings will man Ansteckungen mit SARS-CoV-2 verhindern.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Montag ein eigenes Schutzkonzept für diese Risikogruppe angekündigt. Dieses soll einheitliche, bundesweite Regeln, etwa beim Besuchsmanagement, aber auch bei den Test-Screenings vorgeben, eine entsprechende Verordnung ist aber erst in Arbeit. Bisher gehen die Bundesländer - wie auch bei den allgemeinen Coronamaßnahmen - teilweise eigene Wege beim Besuchsmanagement und haben bereits Schutzkonzepte erlassen. Ein Überblick:

Wien: Maximal zwei Besucher

In Wien wurde eine gültige Verordnung schon vor dem Herbst bis Ende Dezember verlängert. Generell gelten folgende Richtlinien: Ein Besuch mit Symptomen ist nicht erlaubt. Für Gäste besteht Maskenpflicht, die Zahl der Besucher ist auf zwei beschränkt. Die Zeiten sind im Vorhinein zu vereinbaren. Die Treffen mit Bewohnern sollen vorzugsweise im Freien oder in definierten Besucherbereichen stattfinden. Obligatorisch ist auch die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln.

Sämtliche Kontaktdaten der Besucher werden notiert. Gibt es eine gastronomische Einrichtung in einem Haus, müssen dort ebenfalls Schutzmaßnahmen beachtet werden. So werden etwa die Plätze an den Tischen zugewiesen. Nachdem die Infektionszahlen gestiegen sind, hat es je nach Betreiberorganisation noch einmal Verschärfungen gegeben. So erlauben etwa die städtischen Pensionistenwohnhäuser seit Ende September keine Besuche mehr in Zimmern oder Wohnungen.

Gesetzt wird auch auf Screenings - also flächendeckende Tests. Der medizinische Krisenstab der Stadt und der Krisenstab Pflege arbeiten auch an einer großflächigen Anwendung von Antigentests. Vor allem vor dem kommenden Winter wird auch verstärktes Staff-Testing erfolgen.

Niederösterreich hat eigene Ampel

In den Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) Niederösterreichs gibt es ein eigenes Ampelsystem. Für Bewohner und Mitarbeiter besteht nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) zudem die Möglichkeit, sich Screenings zu unterziehen, d. h. sich alle sechs bis neun Tage testen zu lassen.

Es gilt die Einhaltung der Hygienebestimmungen, Tragen von Mund-Nasen-Schutz, kein Zutritt bei Krankheitssymptomen des Besuchers sowie Dokumentation der Besuche mittels Besucherprotokoll. Schaltet die Ampel auf Orange (hohes Risiko oder im PBZ gibt es einen Verdachtsfall oder eine Kontaktperson), besteht u.a. eingeschränkte Besucherregelung (nur nach Abstimmung mit der Einrichtung in definierten Besucherloungen, im Zimmer eine Person für maximal 30 Minuten mit FFP2-Maske ohne Ventil). Mit FFP2-Maske und Schutzkleidung dürfen palliativ betreute und sterbende Personen jederzeit besucht werden.

Steht die Ampel auf Rot, gibt es eingeschränkte Besuche nach Abstimmung mit der Einrichtung im Einzelfall. Alle Besucher müssen FFP2-Masken ohne Ventil tragen. Eine Sonderregelung besteht auch dann bei palliativ betreuten und sterbenden Personen (Besuch mit FFP2-Maske und Schutzkleidung).

Burgenland: Vier Stufen

Im Burgenland wurde für den Bereich ebenfalls ein vierstufiges Konzept mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und Besuchsregelungen festgelegt. In der niedrigsten Phase - ohne Verdachtsfälle oder Infektionen im Umfeld der Einrichtung - sind sowohl Besucher als auch Mitarbeiter zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. Sollte ein Coronafall auftreten, dürfen Besucher nur noch in Ausnahmefällen, etwa bei palliativ betreuten Menschen, ins Gebäude. Die Mitarbeiter müssen FFP2-Masken und Schutzausrüstung tragen. Außerdem führt das Land Screening-Testungen in unterschiedlichsten Einrichtungen durch.

Oberösterreich: Verschärfte Regeln

In Oberösterreich wurden die Regeln hingegen aufgrund der Zunahme der Fälle mit Dienstag verschärft. Erlaubt sind nur mehr zwei Besucher pro Bewohner und Tag, in Wels nur einer. Zudem müssen sich Besucher überall registrieren und u.a. auch Fiebermessen, Angaben zu ihrer Gesundheit machen und eine Maske tragen. Das Personal bekommt Schutzausrüstung und wird im Umgang damit erneut geschult. Mitarbeiter werden sowohl in regelmäßigen Screenings als auch bei Verdachtsfällen getestet, hinzu kommt ein Pilotprojekt mit schnelleren Antigen-Tests in einem Heim in Esternberg.

Salzburg: Keine generellen Einschränkungen

In Salzburg gibt es vonseiten des Landes derzeit keine Besuchseinschränkungen. Eine Ausnahme stellen jene Seniorenwohnhäuser dar, in denen Bewohner erkrankt sind. Das Land mahnte am Dienstag angesichts steigender Zahlen ein, Hygiene- und Abstandsregeln sorgfältig einzuhalten sowie die Besuche zu reduzieren und dafür auf Telefon, Chat oder Videoübertragungen zu setzen.

Bei einer Covid-19-Erkrankung werden grundsätzlich immer alle Bewohner und Mitarbeiter eines Hauses getestet. Bewohner mit stärkeren Symptomen kommen ins Krankenhaus, Bewohner mit leichten oder ohne Symptome werden demnächst in ein eigenes Quarantänequartier in der Stadt Salzburg überstellt. Alle Einrichtungen in Salzburg sind auch von den Testscreenings der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) umfasst. Gilt die rote Ampel, werden Bewohner und Mitarbeiter dabei im zweiwöchigen Rhythmus getestet.

Steiermark: FFP2-Masken bei orange

In der Steiermark wurden für Pflegeheime, Mobile Pflege- und Betreuungsdienste und ähnliche Einrichtungen mit Anfang Oktober eigene Leitfäden (Corona-Ampeln) eingerichtet: Sie geben je nach Einstufung der Regionen allgemeine, präventive Maßnahmen vor. Unabhängig davon müssen die allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen umgesetzt und bei Verdachts- oder bestätigten Covid-19-Fällen Maßnahmen gesetzt werden.

Derzeit hält die Corona-Ampel in zwei Bezirken (Bruck-Mürzzuschlag und Voitsberg) auf orange und somit auf "hohes Risiko". Als Empfehlungen werden u.a. Besuche nach Voranmeldung in definierten Bereichen mit maximal zwei Besuchern pro Bewohner und Termin angeführt. Externe sollen FFP2-Masken bei bewohnernahen Tätigkeiten tragen. Fiebermessungen und die Dokumentation der Besucher an Checkpoints werden angeraten, die Teilnahme von externen Personen bei Veranstaltungen wird abgeraten.

Kärnten: Besuche von 10.00 bis 17.00 Uhr

In den Alterswohn- und Pflegeheimen in Kärnten gelten Besuchszeiten von 10.00 bis 17.00 Uhr, Besucher sind außerdem verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bei Bedarf werde "großflächig und schnell" getestet, teilte der Landespressedienst auf mit. Laufende Screenings werden von der AGES durchgeführt, außerdem wird bei jeder Neuaufnahme und Wiederübernahme aus dem Krankenhaus ein Test gemacht.

Tirol: Registrierungspflicht

In Tirol wurde die Zahl der täglichen Besucher in Wohn- und Pflegeheimen auf zwei nahe Angehörige pro Bewohner beschränkt. Alle Besucher müssen sich registrieren und einer Gesundheitskontrolle unterziehen, hieß es seitens des Landes. Sie sind unter anderem verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die allgemeinen Coronavirus-Hygienemaßnahmen einzuhalten. Bei palliativ betreuten und sterbenden Menschen gelte keine generelle Einschränkung der Personenanzahl.

