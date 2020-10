Berg- und Talfahrt im Handel: Wie ist es um die Branche bestellt?

Die Coronakrise hat einigen Geschäften zu Rekordumsätzen verholfen, andere darben. Kann das Weihnachtsgeschäft das schwierige Jahr retten?

In der Krise rückt man näher zusammen. Das gilt auf jeden Fall für die Sozialpartner. Im Handel starteten am Mittwoch die Lohnverhandlungen. Und Arbeitgeber und Gewerkschaft sind sich einig, dass die oberste Prämisse die Erhaltung der Jobs ist. Doch während die Gewerkschaft auf einer Gehaltserhöhung und Corona-Prämien für die in der Krise viel beklatschten „Systemerhalter“ besteht, sind die Unternehmervertreter zurückhaltend.



Es gebe wenig zu verteilen, hieß es im Vorfeld der Verhandlungen über die Löhne und Gehälter der rund 420.000 Angestellten. Ein Ergebnis ist am Mittwochabend noch ausständig. Informationen der Verhandlerteams zufolge konnte man sich in einigen Punkten, etwa der Erhöhung des kollektivvertraglichen Mindestgehalts, bereits einigen.



Wie ist es um die Branche bestellt, die in der Coronakrise ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist? Ein Überblick.