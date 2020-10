Jede siebente Österreicherin hat kein eigenes Bankkonto

The Eurozone Crisis Deepens As Greece Attempts To Avoid Bankruptcy

Frauen verlassen sich bei den Finanzen auf Männer. Doch die jüngere Generation hält sich für informierter und greift für Finanzwissen auch auf Social Media zurück.

Frauen müssen sich nicht eigenständig um ihre Finanzen kümmern. So denkt immer noch ein nicht unerheblicher Teil der weiblichen Bevölkerung. Nur 72 Prozent der Österreicherinnen stimmen der Aussage, dass Frauen selbst über ihre Finanzen bestimmen sollten, voll und ganz zu. Der Rest hat offenbar Bedenken.



Das geht aus dem Financial Future Report der Hello Bank hervor. Der Vorstandsvorsitzende der Hello Bank, Robert Ulm, sieht anhand der Datenanalyse „immer noch einen großen Unterschied“ zwischen den Geschlechtern. „Denn im Vergleich mit Männern setzen sich Frauen leider viel zu wenig mit diesen wichtigen Themen auseinander.“