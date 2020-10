Trump im Krieg mit Medien

Der Präsident denunziert Journalisten und elektrisiert die Basis. Joe Biden schirmt sich dagegen medial ab.

Kristen Welker ist in der Nacht auf Freitag auf Attacken des Präsidenten gefasst. Donald Trump hat die Moderatorin der letzten TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten, eine Journalistin des TV-Senders NBC, im Vorfeld als „radikale Demokratin“ punziert. So hatte er es mit anderen Moderatoren gehalten, die ihm nicht zu Gesicht standen – selbst mit Chris Wallace, einem Veteranen seines Lieblingssenders Fox News mit exzellentem Ruf, der ihm in einem Interview hart zusetzte.