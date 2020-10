via REUTERS

"Die Gefahr ist noch nicht verbei. Halte Abstand", steht auf diesem Mistkübel in der Innenstadt von Uppsala in Schweden.

Die Länder des hohen Nordens gehen unterschiedliche Wege, um die Pandemie zu bewältigen. In Dänemark und Schweden steigen die Infektionszahlen. Finnland gehört nach wie vor zu den weniger stark betroffenen Regionen Europas.

In fast ganz Europa, vor allem im Süden, hat sich die Coronakarte dunkelrot gefärbt. In Skandinavien steht die Ampel immer noch auf Orange. Doch auch in Dänemark und Schweden steigen die Infektionszahlen. Ein Überblick.