US-Warnung an Russlands Hacker

Amerikas Sicherheitsdienste zeigen auf Moskau. Übertreiben sie die Gefahr?

William Evanina, Direktor des US-Zentrums für Spionageabwehr, warnt mittlerweile schon im Wochentakt vor ausländischer Einmischung in den amerikanischen Wahlprozess mittels Desinformationskampagnen und Hackerangriffen auf Computersysteme. Evanina zeigt dabei auf China, den Iran und vor allem Russland. Erst diese Woche klagten die US-Behörden sechs Hacker aus dem russischen Militärgeheimdienst GRU an, die mit ihren Attacken zwischen 2015 und 2019 drei amerikanischen Firmen einen Schaden von einer Milliarde Dollar verursacht hätten. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow stritt – wie immer – russische Hackerangriffe ab; bei solchen Anschuldigungen handle es sich nur um „unverhohlene Russophobie“.



Sicherheitsexperten ordnen die sechs angeklagten Russen den Hackergruppen „Sandworm Team“ und „Voodoo Bear“ zu. Die Anklagen zwei Wochen vor dem 3. November haben offenkundig mit den US-Präsidentenwahlen zu tun und sind wohl als Warnung an ausländische Mächte gedacht, sich nicht einzumischen. Die US-Nachrichtendienste erkannten Versuche von russischer Seite, die US-Präsidentenwahl 2016 und die Halbzeitwahlen 2018 zu beeinflussen, und sie warnen vor Einmischungsversuchen in die diesjährige Wahl.