Ibiza-Detektiv als „geheimer“ Zeuge

Zeuge der Anklage: Einer der Drahtzieher des Ibiza-Videos soll in einem Verleumdungsprozess in Krems der Wahrheit zum Durchbruch verhelfen.

Im Landesgericht Krems könnte es am Freitag eine spektakuläre Zeugenaussage geben: Einer der Macher des Ibiza-Videos, Julian H., soll befragt werden. H. wird aber von der Polizei gesucht. Indessen wurde der WKStA aufgetragen eine Kopie des gesamten Ibiza-Videos an Heinz-Christian Strache auszufolgen.

Das Bundeskriminalamt sucht ihn. Er gilt als einer der Produzenten des Ibiza-Videos. Am Freitag soll der Security-Mann Julian H. (vielfach als „Detektiv“ bezeichnet) selbst live zu sehen sein. Im Rahmen einer Zoom-Videokonferenz. Interessant ist auch, wer noch an dieser Konferenz teilnimmt: das Landesgericht Krems.



Diese sehr spezielle Konstellation lässt sich so erklären: Ein früherer Berufskollege von Julian H., ein gewisser Sascha W., steht wegen Verleumdung vor Gericht. Julian H. soll als Zeuge aussagen.