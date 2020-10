Aus unserer Serie „Frauen ohne Arme“, dafür kopflos

5,5 Meter hoch, im sechsten Bezirk: Die erste Statue von Kaiserin Maria Theresia in Prag.

Bei der Darstellung von Frauen im öffentlichen Raum herrschen die Extreme – bei Medusa in New York, bei Maria Theresia in Prag.

Das zählt zum Basiskurs in feministischer Kunstgeschichte, darauf wurden die Blicke von Generationen geschärft: Obacht bei der Darstellung von Frauen ohne Arme. Und ohne Köpfe. Passive, sexualisierte Körper! Erstes Dia: Nike von Samothrake. Zweites Dia: Rodins „Iris“. Womit die Diskussion schon beginnt. Natürlich gibt es auch antike Männer-Torsi. Und von Rodin argen Stoff wie den „Marsyas“. Doch dieser strotzt eher vor Kraft, als dass er sich schmerzhaft verrenkt, um sich peinlichst zu entblößen. Manchmal zahlt es sich aus, diese von vielen heute als nervig empfundene Diskussion über die Darstellung von Frauenkörpern in der Kunst bis zum Ende zu führen.