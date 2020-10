Revolte gegen Polizeigewalt in Nigeria

Seit Wochen gehen Tausende in Nigeria gegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption auf die Straße. Jetzt ist die Lage eskaliert: Uniformierte schossen auf Demonstranten.

Bestürzt beugt sich Gouverneur Babajide Sanwo-Olu über den Mann, der vor ihm zusammengekauert auf dem Spitalsbett liegt. Der rechte Unterschenkel des Patienten ist verbunden, der Fuß ist blutig. Mehrere Bilder wie diese wurden am Mittwoch von nigerianischen Medien veröffentlicht. Sie zeigen Sanwo-Olu beim Besuch von Verwundeten in mehreren Spitälern. Der Gouverneur des nigerianischen Bundesstaates Lagos machte sich ein Bild von den Folgen der blutigen Vorfälle der vergangenen Nacht. In Lekki, im Südosten der Millionenmetropole Lagos, haben die Sicherheitskräfte mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen. Es ist der schockierende Höhepunkt der seit Wochen anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen der Staatsmacht und einer wachsenden Protestbewegung.