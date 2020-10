Markus Söder: "Schattenkanzler" unter Druck

Söder am Mittwoch bei einer Regierungserklärung zur Corona-Krise im Landtag in München.

Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder, setzt sich als zupackender Corona-Krisenmanager in Szene. Doch die nackten Zahlen trüben das Bild vom Musterschüler.

Schätzungen zufolge 2500 Touristen reisten überstürzt aus dem Alpen-Idyll ab. Dann wurden die Schlösser verriegelt in Hotels, in Schulen, in Restaurants. Alles wieder wie im Frühjahr im Berchtesgadener Land. Der Landkreis ist im Lockdown. Nirgendwo in Deutschland sind die Infektionszahlen höher. Es ist eine bittere Ironie, aber der heißeste Hotspot Deutschlands liegt damit just in Bayern und damit dort, wo CSU-Ministerpräsident Markus Söder regiert, der seit Monaten als zupackender Krisenmanager und vorsichtiger Landesvater die Herzen vieler Deutscher erobert und sich meist von anderen Ministerpräsidenten abhebt, weil er die schärfsten Verschärfungen einfordert.