Wiener Sondierungen: Rot-Türkis bräuchte (fast) ein Wunder

Inhaltlich sind SPÖ und ÖVP Welten voneinander entfernt. Allerdings hatte im Bund auch niemand mit Türkis-Grün gerechnet.

Es ist ein Sondierungsgespräch, auf das sich Bürgermeister Michael Ludwig gefreut hat: Nach veganem Essen bei der rot-grünen Sondierung stand am Mittwoch nun Süßes auf dem Programm: Ludwig servierte dem ÖVP-Verhandlungsteam in seinem Büro nämlich Schaumrollen. Wobei der Bürgermeister hier einen feinen Sinn für Ironie bewies: Ludwig bestellte die Schaumrollen bei der Bäckerei Schwarz.



Ob Ludwig damit den türkisen Geschmack getroffen hat, ist offen. Über das rot-türkise Treffen wurde (wie über die Treffen mit Neos und Grünen) Stillschweigen vereinbart. Aber was spricht für eine rot-türkise Rathauskoalition in Wien? Und welche Gründe dagegen? Ein Überblick.