Gesichtsvisiere sollen verboten werden

(c) imago images/PRiME Media Images (Thomas Gadd via www.imago-images.de)

Das Verbot dürfte in der neuen Corona-Verordnung festgeschrieben sein.

Ob sie tatsächlich genauso gut schützen wie Masken, gilt als umstritten. Dennoch erfreuen sich Gesichtsvisiere vor allem in der Gastronomie und im Handel größter Beliebtheit. In der neuen Corona-Verordnung sollen die durchsichtigen Schilder nun verboten werden. Das berichtet der „Kurier“.

Zwar lag die offizielle Version der Verordnung, die am Freitag 0.00 Uhr in Kraft treten wird, Donnerstagfrüh noch nicht vor. Das Gesichtsvisier-Verbot dürfte aber in einem Entwurf festgeschrieben sein. Das bestätigte auch die Wirtschaftskammer gegenüber Ö1. Für Spartenobmann der Gastronomie, Martin Pulker, sei das „nicht überraschend“, da neue Studien einen geringeren Schutz der Visiere darlegen würden. Aus seiner Sicht sei es „verständlich“, dass man darauf reagiere.

Die Visiere hätten sich als nicht geeignet erwiesen, um Aerosole zu hemmen, heißt es dazu in dem Verordnungs-Entwurf: „Hintergrund ist eine verdichtete Evidenz, nach der insbesondere ‚Face Shields‘ keine den klassischen Masken vergleichbare aerosolhemmende Wirkung haben.“ Deswegen sollen dort, wo eine Maskenpflicht gilt, wie bisher nicht mehr anerkannt werden. Im Gesetzestext wurde, wo von einem „abdeckenden“ Mund-Nasen-Schutz die Rede ist, der Ausdruck „und eng anliegend“ angefügt. Und das trifft wohl nur auf die klassische Maske zu.

Wann das Verbot in Kraft treten wird, ist noch unklar. Es wird aber eine kurze Übergangsfrist überlegt.

(twi)