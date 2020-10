Die Österreicher des Jahres: Heute auf ORF III

Zum 17. Mal zeichnet die „Presse“ außergewöhnliche Österreicherinnen und Österreicher für ihre Leistungen aus. Erstmals ist die Show im TV-Hauptabendprogramm zu sehen: Heute, 20.15 Uhr, ORF III.

Zum 17. Mal kürt „Die Presse“ die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres.In acht Kategorien waren mehr als 45 Persönlichkeiten nominiert. In ORF III ist das glanzvolle Ereignis erstmals im Hauptabend in voller Länge zu erleben: heute, um 20.15 Uhr. Durch den Abend führen „Die Presse“-Herausgeber und Chefredakteur Rainer Nowak und ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres heuer nicht im Rahmen der traditionellen Austria-Gala geehrt werden. Umso mehr freut es uns, dass wir die diesjährigen Preisträger gemeinsam mit unserem Partner ORF III erstmals im TV-Hauptabendprogramm auszeichnen dürfen“, sagte „Presse“-Chefredakteur und -Herausgeber Rainer Nowak.

Außergewöhnliche Leistungen

In den folgenden acht Kategorien werden auch heuer Österreicherinnen und Österreicher prämiert, die in ihrem jeweiligen Bereich Außergewöhnliches geleistet haben: Forschung, Erfolg International, Start-ups, Kulturerbe, Unternehmen mit Verantwortung, Klimainitiative, Humanitäres Engagement und Österreicher*in des Jahres. Die Preisträgerinnen und -träger der einzelnen Kategorien sind vorab nicht eingeweiht und werden auf der Bühne oder in Filmzuspielungen überrascht. Im ORF-RadioKulturhaus, das unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorkehrungen auch Publikum und hochkarätige Gäste aus Regierung, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur erwartet, bitten die Moderatoren Rainer Nowak und Ingrid Thurnher die Siegerinnen und Sieger sowie Ehrengäste außerdem zu informativen Gesprächsrunden.