Wurzeln sind kein Hindernis

Das Mountainbiken boomt in Österreich. Ein großes Streckennetz und fordernde Bikeparks sind für viele mittlerweile urlaubsentscheidend.

Wenige Tage ist die Mountainbike-WM in Leogang her - es wäre ein spektakuläres Event gewesen. Wäre da nicht Corona. So aber fanden die Downhill-, Cross-Country- und E-Mountainbike-Bewerbe im steilen Bergwald am Fuße des Asitz ohne Publikum vor Ort statt. Im Fernsehen zumindest konnten Mountainbike-Fans die Runs im "Epic Bikepark" mitverfolgen. Wo im Übrigen für die WM - nach 2012 war es die zweite hier im Salzburgerland - eine neue Strecke entstand, sie verläuft zum Teil über die schwarze Skipiste. Hobbysportler werden sie im nächsten Urlaub austesten können.