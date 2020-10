Trump zivilisiert - Corona-Verordnung verspätet - 21 Bezirke rot

Briefing

Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Neue Corona-Maßnahmen. Die verschärften Corona-Maßnahmen gelten nun doch erst ab Sonntag. Die maximale Personen-Zahl bei Treffen und kleinen Events abseits der eigenen vier Wände wird auf sechs (indoor) bzw. zwölf (outdoor) reduziert, der 1 Meter-Abstand ("Babyelefant") wiederbelebt und die Maskenpflicht ausgeweitet. Mehr dazu

Zweites TV-Duell. Im Vergleich zur ersten Debatte verlief das Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden zivilisiert. Nennenswerte Ausrutscher gab es nicht, Biden wird in den Umfragen weiterhin voran bleiben, wie Stefan Riecher in seiner Morning Post schreibt.

Infektionen in Europa verdoppelt. Die Coronavirus-Infektionen in Europa haben sich einer Reuters-Zählung zufolge in den vergangenen zehn Tagen mehr als verdoppelt. Am Donnerstag stieg die Zahl der neuen Fälle in Europa erstmals über die Marke von 200.000. Laut der Zählung beläuft sich die Zahl der Infektionen in Europa insgesamt auf 7,8 Millionen und 247.000 Tote. Mehr dazu

21 Bezirke auf Rot. Die Kommission, die jeden Donnerstag über die Schaltung der Corona-Ampel entscheidet, hat am Abend für 21 weitere Bezirke bzw. Regionen rot gegeben. Damit haben alle Bundesländer außer Wien und Kärnten rote Regionen. Dazu kamen zahlreiche weitere Bezirke, die nun orange sind. Lediglich Hermagor in Kärnten und Linz Land haben nun mit Gelb statt Orange eine bessere Bewertung. Mehr dazu

Papst-Plädoyer für Homosexuelle unterschlagen? "Homosexuelle haben ein Recht darauf, in einer Familie zu sein", sagt Papst Franziskus in einem Dokumentarfilm. Doch die brisanten Aussagen stammen schon von 2019, warum wurden sie erst jetzt bekannt? Laut „New York Times“ wurden sie bei der Autorisierung durch den Vatikan eliminiert. Mehr dazu

Der Morgenticker zum Nachlesen: