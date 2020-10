(c) Die Presse/Clemens Fabry

In vierter Generation: Der Skoda Octavia, hier als Combi, ist Österreichs aktuelle Nummer eins.

Der Skoda Octavia ist das Gegenteil eines Geheimtipps. Überraschen kann er in vierter Generation dennoch.

Wien. Hat der Octavia den Golf als Österreichs Bestseller dauerhaft abgehängt? Bis inklusive September führt er in der Zulassungsstatistik jedenfalls mit solidem Vorsprung (den er allerdings auch bei den Auslieferungen hatte, insofern bleibt es spannend). Ganz neu sind sie beide, der Golf in achter, der Octavia in vierter Generation.