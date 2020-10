Es herbstelt bei den "Mirli Wochen"

Gansl und „Zupftes Schweinderl“ gibt's am Rande Wiens bis Ende November.

Sich auf den Herbst einstimmen kann man am besten im Freien. Der Wienerwald bietet sich da beispielsweise für Ausflüge an, etwa zur Mirli Meierei. Während der „Mirli Wochen“ im Oktober wird dort auf den Wiesen zwischen den Obstbäumen Wildragout mit Kürbis-Polenta, „Zupftes Schweinderl im Wachauer Laberl“ sowie herbstlicher Salat mit mariniertem Kürbis, Belugalinsen, Roten Rüben, Apfel, Ruccola und gebratenem Ziegenkäse serviert. An den Novemberwochenenden finden außerdem die „Gansl-Tage“ statt.

Info Bis Ende Oktober, „Gansl-Tage“ von Fr–So im November, 12–22 Uhr, bei Mirli Meierei, Heinratsberg 69, 3011 Tullnerbach.

(red)