Beinahe nebenbei gab der FPÖ-Chef eine Linie vor.

Nach dem tiefen Absturz bei der Wien-Wahl waren die Erwartungen hoch: Am Mittwoch kamen Freiheitliche aus ganz Österreich zusammen, um in den wichtigsten Gremien die Zukunft der Partei zu besprechen. Mehr als sieben Stunden saßen sie zusammen – und dann? Die klare Zielsetzung, der große Fahrplan fiel aus. Zumindest in der Öffentlichkeit. Kurz nahm Parteichef Norbert Hofer am Mittwoch Stellung dazu, das war's aber auch schon.