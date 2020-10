Die Thiems haben nun eine eigene Talentschmiede

Nach 15 Jahren in der Südstadt und einem Intermezzo in Alterlaa trainiert Dominic Thiem, 27, künftig in der neuen ATC-Akademie in Traiskirchen. Von den Infrastruktur-Vorteilen soll auch die nächste Generation profitieren.

Traiskirchen. Nicht mehr die ÖTV–Kaderschmiede in der Südstadt, sondern Traiskirchen ist ab sofort der Nabel von Tennis-Österreich. Am Donnerstag wurde die neue Akademie des Austrian Tennis Committee (ATC) 20 Kilometer südlich von Wien präsentiert, sie ist fortan für rund zehn Wochen im Jahr die sportliche Heimat von Dominic Thiem. Neben dem Weltranglistendritten finden hier auch Dennis Novak, Jurij Rodionov, Sebastian Ofner und Lucas Miedler – und damit die fünf besten Spieler des Landes – ihren Stützpunkt. Dem Projekt steht Wolfgang Thiem als Sportdirektor vor, für ihn ging mit der Umsetzung des Leistungszentrums „ein lang ersehnter Traum in Erfüllung“.