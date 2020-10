Krisendeal für den Handel

Die Sozialpartner einigten sich bei den KV-Verhandlungen auf einen „guten Kompromiss“. Gefeilscht wurde vor allem um Bonusgelder.

Wien. Die Metaller haben es Ende September vorgemacht. Schon in der ersten Lohnrunde einigte man sich völlig überraschend auf eine Anpassung des Kollektivvertrags an die ungewohnte Krisenzeit. Am Mittwoch zog der Handel nach. Knapp elf Stunden sind sich die Verhandlungsteams gegenübergesessen. Erst zu später Stunde verkündeten die Chefverhandler eine Einigung. Zum ersten Mal überhaupt erreichte man eine solche in der ersten Verhandlungsrunde.