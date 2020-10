Voest muss 200 Mio. abschreiben

(c) APA/BARBARA GINDL

Dennoch hebt der von Corona belastete Stahlkonzern sein Gewinnziel.

Wien/Linz. 18 Wasserstoffpilotanlagen hätte Voestalpine davon bauen können. Rund 200 Millionen Euro muss der Linzer Stahl- und Technologiekonzern gesondert abschreiben. Ohne Frage wird sich das beim Ergebnis niederschlagen. Schuld daran seien hauptsächlich Wertminderungen von Vermögenswerten im Roheisenwerk in Texas sowie - in geringerem Umfang - bei Voestalpine Tubulars in der Steiermark, die Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie herstellt.

Die Sonderabschreibungen seien „weder zahlungswirksam noch beeinflussen sie das EBITDA“ (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen), „wirken jedoch auf das EBIT“ (Ergebnis vor Zinsen), ließ der Automobilzulieferer wissen. Sie ergeben sich den Angaben zufolge „aufgrund des erwarteten Ergebnisses zum Ende des laufenden Geschäftsjahres im Wesentlichen infolge globaler Disparitäten, ausgelöst durch die Covis-19-Pandemie, sowie notwendigen Anpassungen der mittelfristigen Ergebniserwartungen bei diesen Gesellschaften“.

Die Prognose für das EBITDA für das laufende Geschäftsjahr wurde auf 800 Mio. bis eine Mrd. Euro leicht angehoben. Bei der jüngsten Bilanzpräsentation im Juni war das Management noch von 600 Mio. Euro als Untergrenze ausgegangen.

Als Grund nannte der Vorstand „Verbesserungen im gesamtwirtschaftlichen Umfeld“ - vorausgesetzt wird dabei allerdings, dass es zu keinen neuerlichen wesentlichen Einschränkungen durch behördlich verordnete Maßnahmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, wie beispielsweise Lockdowns, kommt.

Doch auch schon vor Corona hatte die Voestalpine schwer zu kämpfen und mehrere Ergebniswarnungen für 2019/20 abgegeben. Das EBITDA war schon im abgelaufenen Jahr von 1,6 Mrd. auf 1,2 Mrd. Euro um ein Viertel geschrumpft. Die bereits vor der Pandemie deutlich nachlassende Konjunktur und interne Effekte hatten unter dem Strich einen Nettoverlust von 216 Mio. Euro beschert - nach einem Gewinn von 459 Mio. Euro im Jahr davor. Allerdings hatten hatten Analysten der Deutsche Bank das schnelle Reagieren des Management zuletzt gelobt und ihr Kursziel für die Aktien des Unternehmens erhöht. (APA/mad.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.10.2020)