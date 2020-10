RKI-Chef Lothar Wieler warnt die Deutschen: „Situation ist sehr ernst“

Erste Hamsterkäufe, ein infizierter Minister und ein Corona-Negativrekord: Die Republik wird nervös.

Berlin. Auch in Europas größter Volkswirtschaft breitet sich das Virus rasch aus. Und die Nervosität. Das zeigt sich in den Regalen. Die Ersten hamstern wieder. Die Verkaufszahlen von Klopapier sind fast doppelt so hoch wie vor Beginn der Pandemie, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Nervosität zeigt sich auch in den Umfragen: Jenseits von Klopapier und Desinfektionsmitteln ist die Konsumlaune gedämpft. Die Hälfte der Bürger macht sich Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft. Und ein knappes Drittel hat den Skiurlaub wegen Corona gedanklich abgehakt.