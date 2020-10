Strombedarf: Gefangen in der großen Ökostrom-Illusion

(c) imago images/photothek

Die Dekarbonisierung des täglichen Lebens und der Wirtschaft wird den Strombedarf enorm in die Höhe treiben. Übertriebene, unerreichbare Vorgaben aus der politischen Traumwelt wirken dabei kontraproduktiv.

Gut Ding braucht Weile: Der Verwaltungsgerichtshof hat diese Woche letztinstanzlich den Weg für den Bau der umstrittenen 380-kV-Hochspannungsleitung in Salzburg freigemacht. Nach kaum 32 Jahren der intensiven Diskussion. Die Leitung ist Teil des seit rund 40 Jahren geplanten 380 kV-Rings um Österreich, dem allerdings auch nach der Fertigstellung in Salzburg noch ein Stück in Kärnten fehlt.