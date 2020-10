What's up, America? Was bleibt von Trump, was kann Biden?

Helene von Damm war in den 1980er-Jahren US-Botschafterin in Österreich, Wolfgang Waldner fast zeitgleich Kultur-Attaché an der österreichischen Botschaft und von 2016 bis 2019 Botschafter in den USA. Die beiden diskutieren mit Anna-Maria Wallner über die anstehende US-Wahl, ziehen Bilanz der ersten vier Trump-Jahre und sagen, was und wie Joe Biden anders machen könnte, wenn er gewinnen sollte.