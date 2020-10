Mikro-Wohnungen als Rezept gegen hohe Mieten und Kaufpreise?

Sie sind klein, oft günstig und nach wie vor auf dem Markt sehr begehrt. Und Bauträger in Ballungszentren setzen vermehrt auf kleine Wohnungen zwischen 30 bis 45 Quadratmeter.

Wohnen wird, vor allem in Ballungsräumen, immer teurer. Mussten Mieter einer Hauptmietwohnung in Österreich 2010 nach Angaben der Statistik Austria dafür pro Quadratmeter durchschnittlich 4,3 Euro netto berappen, waren es im zweiten Quartal 2020 bereits 6,2 Euro. In Summe lag die durchschnittliche Nettomiete damit vor zehn Jahren bei 289,50 Euro, heute hingegen bei 416,80 Euro. Zuzüglich der Betriebskosten, die in diesem Zeitraum von 1,8 auf 2,1 Euro pro Quadratmeter kletterten.