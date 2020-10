Rapid war dem Traumstart gegen Arsenal so nah

Rapid spielte gegen Arsenal nicht einfach nur mit, sondern führte auch verdient. Späte Tore seiner Stars aber ließen letztlich den englischen Spitzenklub über einen 2:1-Sieg jubeln.

Wien. Der sensationelle Start in die Gruppenphase der Europa League war für Rapid zum Greifen nah, am Ende aber ging der Auftakt gegen den englischen Spitzenklub Arsenal 1:2 verloren. Taxiarchis Fountas hatte Österreichs Vizemeister in Führung gebracht (51.), ein Doppelschlag von David Luiz (70.) und Pierre-Emerick Aubameyang (74.) drehte die Partie. Die Hütteldorfer blieben führ ihren starken Auftritt unbelohnt.

Für Rapid ist es nach der unfreiwilligen Absenz im Vorjahr ein Comeback auf der Europacup-Bühne. Mit Arsenal wartete gleich im ersten Heimspiel der erhofft attraktive Gegner, statt der gewohnt lautstarken Unterstützung eines ausverkauften Allianz Stadions – ohrenbetäubend war nur die eingespielte Musik – erklangen die bemühten Anfeuerungen der Corona-bedingt lediglich 3000 Fans. In den Heimspielen gegen Dundalk (5. November) und Molde (10. Dezember) werden es nur noch halb so viele sein, und selbst das nur, wenn die ab heutige gültigen Regeln bis dahin halten.

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer setzte auf eine Dreierkette und seine stärkste Elf. Diese beinhaltet neuerdings auch Marcel Ritzmaier, der am Wochenende im ÖFB-Cup mit zwei Toren eine starke Vorstellung gegeben hatte. Bei Arsenal schonte Mikel Arteta im Hinblick auf den Premier-League-Hit gegen Leicester City am Sonntag einige Stars, darunter Pierre-Emerick Aubameyang, an seiner Stelle stürmte der englische U21-Teamspieler Eddie Nketiah.

Die Partie begann flott, aber keineswegs als das ungleiche Duell, das etwa der Vergleich der Marktwerte – Arsenals ist um fast das 19-fache höher als der von Österreichs Vizemeister – prophezeite. Rapid wirkte mit den beiden Sechsern Srdjan Grahovac und Dejan Ljubicic vor der Abwehrkette stabil, ließ die flinke Angreifer des englischen Tabellenfünften erst gar nicht Tempo aufnehmen. Bezeichnend, dass Torhüter Richard Strebinger erstmals nach einem Freistoß gefordert war, er hielt den Kopfball von David Luiz (15.).

Rapid spielt, der Arsenal-Coach tobt

In Ballbesitz suchten die Hausherren oft Ritzmaier auf der linken Seite und den umtriebigen Taxiarchis Fountas und fanden sie auch. Das Duo kreierte dann auch die erste Topchance für Rapid: Fountas lief dem 33-jährigen Luiz davon, mit der Ferse spielte er Kelvin Arase frei, dessen Flanke dann Ritzmaier ebenfalls per Ferserl aufs Tor brachte – schön, aber nicht scharf genug (19.). Rapid presste an, schaltete nach Ballgewinn schnell und blieb damit gefährlich. Ercan Kara ließ Luiz aussteigen, sein Schuss ging knapp vorbei (42.). Dass Arsenal-Coach Arteta bei einer kurzen Behandlungspause wild gestikulierend auf seine Spieler einschrie, zeigte, dass das grün-weiße Konzept aufging.

Schon in der ersten Halbzeit hätte sich Rapid ein Tor verdient gehabt, kurz nach der Pause belohnten sich die Grün-Weißen für ihren beherzten Auftritt. Unter Druck entschied sich Routinier Luiz, der nur das grobe Einsteigen aus seinen besten Zeiten beibehalten hat, für den Rückpass, Goalie Leno schoss den heranstürmenden Kara an und Fountas verwertete den Abpraller aus spitzem Winkel (51.). Wenig später patzte Arsenals deutscher Torhüter erneut als er von Kara angelaufen wurde und den Ball prompt Fountas servierte, diesmal konnte Leno den Schuss des Rapid-Stürmers aber noch abwehren (59.).

Mit den Einwechslungen der zwei Stammkräfte Aubameyang und Bellerin kam Arsenals Spiel in Schwung. Bei einem Eckball stieg Luiz dann am höchsten und traf zum 1:1 (70.). Während Fountas den den dritten groben Patzer von Leno nicht ausnutzen konnte, drehten die englischen Joker auf: Bellerins Hereingabe schob Aubameyang zum 2:1 ein (74.). Ein bitteres Ende für Rapid, wenngleich die drei Punkte im Rennen um Aufstieg wohl ohnehin nicht eingeplant waren. Kommende Woche wartet das Gastspiel bei Molde, das Dundalk 2:1 bezwang.