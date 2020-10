Innovationen für Bauherren

(c) IFA AG

Wohn-Ensemble in Graz Süd, das IFA mit seinem Bauherrenmodell plus realisiert.

Kaufen, sanieren, vermieten war gestern: Bauherrenmodelle gehen vermehrt neue Wege, um die Renditen der Anleger zu erhöhen. Nicht alle sind in jedem Bundesland verfügbar.

Acht Millionen Euro privates Kapital für leistbares Wohnen: In der Niederhofstraße in Wien Meidling entstehen derzeit 29 voll ausgestattete Mieteinheiten mit einer Gesamtnutzfläche von rund 1800 Quadratmetern. Die Revitalisierung des Gründerzeitgebäudes umfasst die Wiederherstellung der schützenswerten Altsubstanz mit Sockelsanierung, Modernisierung und Aufstockung. Das Investment erfolgt über ein Bauherrenmodell, das aber anders als gewohnt gestaltet ist: Der Entwickler HMW Cornerstone setzt auf ein neuartiges „Friends and Family“-Konzept.