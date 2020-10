Post bringt Corona-Briefmarke aus Klopapier heraus

Die österreichische Post bringt eine Corona-Briefmarke heraus. Der Zuschlag von 2,75 Euro pro Marke geht an die Aktion Licht ins Dunkel.

Briefmarken als Spiegel der Zeit: Die heimische Post bringt daher eine zum Thema COVID-19 heraus - bezeichnenderweise aus Klopapier, jenem Material, das im Frühjahr gehortet wurde.

Der Markenblock hat Form und Größe eines handelsüblichen dreilagigen Blattes Klopapier und misst insgesamt zehn Zentimeter Länge. Legt man zehn Markenblöcke aneinander, kommt man damit auf insgesamt einen Meter - oder die Länge eines Babyelefanten. Das berühmte Tierbaby selbst ist ebenfalls auf der Marke abgebildet.

"Mit der Corona-Briefmarke wollen wir nicht nur einen originellen Markenblock herausgeben, der uns dieses Jahr in Erinnerung halten soll, sondern auch die unterstützen, die diese Krise besonders getroffen hat.

Die Briefmarke hat einen Wert von 2,75 Euro sowie einen Zuschlag in der gleichen Höhe. Diese 2,75 Euro pro Marke gehen an die ORF-Aktion Licht ins Dunkel. Je ein Drittel davon geht an den Corona Nothilfefonds von Caritas und Kronen Zeitung, an UNICEF Österreich und an weitere Projekte von Licht ins Dunkel", so Post-Generaldirektor Georg Pölzl am Freitag.

(APA)