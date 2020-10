Kein US-Präsident vor Donald Trump setzte derart starke Signale an die „Pro-Life“-Bewegung.

Man mag sich an der Person Donald Trump aufgrund seines Auftretens bzw. Kommunikationsstils noch so sehr echauffieren. Eines steht fest: Trump wird als „Lebensschutzpräsident“ in die bisherige US-Präsidentschaftsgeschichte eingehen. Eine übertriebene Behauptung? Keineswegs.