ÖH: Stabilitätsabkommen zwischen Aktionsgemeinschaft und Junos

(c) Caio Kauffmann

ÖH-Bundesvorsitzende Sabine Hanger (AG) kann sich freuen: Mit den liberalen Junos kommt am Freitag voraussichtlich ein Stabilitätsabkommen zustande.

Am Freitagnachmittag tagt die Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). Eine Zusammenarbeit zwischen Aktionsgemeinschaft und Junos soll eine nicht-linke Bundesvertretung absichern. Eine Mehrheit hätte diese aber keine.

Es wäre eine Premiere: Am Freitag soll es (nach der bereits überraschenden Wahl von Sabine Hanger zur ÖH-Bundesvorsitzenden) eine neue Koalition zwischen Aktionsgemeinschaft (AG) und den jungen Liberalen, Junos, geben. Ein entsprechendes Papier hat am Freitagvormittag die Gremien der Junos passiert. Am Donnerstagabend habe sich auch die AG bereits auf das „Stabiliätsabkommen über Arbeitsweisen“ geeinigt, sagt Florida Kleebinder, Sprecherin der AG, auf „Presse“-Nachfrage.

Zur Wahl als stellvertretende Vorsitzende der ÖH wird sich Sophie Wotschke anbieten. Doch: „Es kann heute noch zu Überraschungen kommen“, sagt Kleebinder. Nämlich dann, wenn die linke Opposition aus Grün und Alternative StudentInnen (Gras) und dem Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ) Gegenkandidaten aufstellen. Damit allerdings rechnet die AG nicht: „Ich glaube nicht, dass es da zu einer Einigung gekommen ist“, sagt Kleebinder.

Die linke Koalition hatte sich im September nach turbulenten Monaten aufgelöst, weshalb Hanger im Oktober zur ersten AG-Vorsitzenden seit 12 Jahren gewählt worden war [premium].

Arbeitseinkommen ohne Mehrheit

Die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit der ÖVP-nahen AG und den pinken Junos ist jedoch von dem Umstand erschwert, dass sie mit insgesamt 21 Mandaten keine Mehrheit in der 55-köpfigen Bundesvertretung stellen. In den vergangenen Wochen sei zwar ein Stabilitätsabkommen mit allen Fraktionen verhandelt worden, sagte Junos-Chef Stephen Slager dazu dem „Standard“, die anderen großen Fraktionen seien allerdings ausgestiegen.

Die Junos würden mit der AG nun „für die Studierenden arbeiten“ wollen. Dafür habe man einen „guten Koalitionsvertrag mit guten Schwerpunkten“ erstellt. Etwa: die Digitalisierung der Hochschulen, mit Nachdruck für ein österreichweites Studierendenticket zu arbeiten oder die ÖH transparenter zu gestalten. Ob dieser am Freitag in der Bundesvertretung abgesegnet wird, ist vorerst aber offen.