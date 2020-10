Arbeitswelt: Der Mensch und seine vier Wände

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Alles auf engstem Raum: Der erweiterte Haushalt der vormodernen Zeit vereinte alle Lebensbereiche (flämisches Gemälde, 16. Jahrhundert). (c) Wikipedia/Kunsthistorisches Museum

Die räumliche Trennung von Privatleben und Arbeit vor etwa 200 Jahren war ein emanzipatorischer Fortschritt und leitete die Ära des Wohnens ein. Was ist jetzt damit?

Der Italiener Francesco Petrarca hat sich im 14. Jahrhundert sehr für das Problem der Work-Life-Balance interessiert. Er unterscheidet zwischen dem homo occupatus, dem die Turbulenzen des aktiven Lebens zu schaffen machen, und dem homo solitarius, der sich durch den räumlichen Rückzug in die eigenen vier Wände ins Lot bringt. Im Haus schirmt er sich ab von den Alltagsgeschäften, gewinnt Distanz und ist dadurch imstande, der Welt draußen wieder selbstsicher entgegenzutreten. Selbstvergewisserung und Souveränität sind also gebunden an die materielle Hülle der eigenen vier Wände. Sie bieten dem Ich Schutz und Sesshaftigkeit, sie stabilisieren seine Lebensbahn.