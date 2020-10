Nicht alles falsch: ein neuer Song von Wanda

„Jurassic Park“ heißt der neue Song der Wiener Band Wanda. Sie klingt smarter und weniger wehmütig als zuletzt.

Im steirischen Themenpark „Styrassic Park“ hat die Wiener Gemütsrockband Wanda 2017 das Video zu „0043“ gedreht, ihr neues Lied heißt nun „Jurassic Park“. Dinosaurier kommen aber nicht vor, dafür ein chinesischer Drache und Szenekollegen wie Gerald Votava, Rudi Nemeczek und Friseur Erich Joham. Es geht auch nicht um Paläontologie, sondern um die Ontologie einer Beziehung, in der die weibliche Hälfte sich nicht so verhält, wie es dem Sänger passt: „Du nimmst den falschen Weg in die falsche Nacht“, singt er mit fast kokettem Zungenschlag, „die falschen Drogen in der falschen Nacht“. Und: „Hoffentlich weisst du, was du machst!"

Die Musik klingt dazu smarter und weniger wehmütig als zuletzt, ein bisschen wie eine Rockband der Achtzigerjahre, die gerade den Funk entdeckt hat. Das Gitarrensolo ist recht altbacken, dafür spielt es der Gitarrist (zumindest im Video) nackt. Und der letzte Satz ist so fatalistisch, wie man's von Wanda erwartet: „Wir machen alles falsch, yeah!“ Und dann noch ein herzhafter Seufzer. Passt.

Konzerttermine für 2021

Mit ungewohntem Optimismus kündigt die Band auch gleich eine Tournee für 2021 an, mit Stationen in der Olympiahalle Innsbruck am 4. Juni, in der Wiener Stadthalle am 18. und 19. Juni, an der Linzer Donaulände am 9. Juli, in der Grazer Freiluftarena B am 17. Juli, im Klagenfurter Wörtherseestadion am 28. August.