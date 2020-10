„Zimmerservice“ in der Josefstadt: Notlösung wurde zum Glücksgriff

Eine Woche nach der Eröffnung ihres ersten eigenen Lokals kam der Lockdown. Roman Kulas und Edske Ringers mussten sich neu erfinden.

Manchmal treffen sich einfach die Richtigen. Das war im Fall von Roman Kulas und der Josefstadt so. Seit Langem wollte sich der 47-Jährige nach vielen Jahren in der Gastronomie selbstständig machen. Es scheiterte an der richtigen Lage, an finanziellen Mitteln. Bei seinen Streifzügen durch die Stadt zog es ihn immer wieder in den Achten. „Die Josefstädter Straße trennt den Bezirk in zwei Seiten. Mich interessierte die vernachlässigte, die nicht so hübsche.“