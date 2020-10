Wie Donald Trump die USA verändert hat

(c) APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Was der US-Präsident erreicht und vermasselt hat: von Höchstgerichten übers Gesundheitssystem bis zur Einwanderung.

New York. Nach fast vier Jahren Donald Trump sind die USA gespaltener denn je. Das Vertrauen in die Institutionen ist gesunken, die Mitte geschrumpft. Das zeigt sich auch in Alltagsgesprächen: Die Meinungen sind festgefahren; Bereitschaft, die Gegenseite anzuhören, findet man selten. Das bestätigen die Zahlen: Kurz vor der Wahl 2016 waren 16 Prozent der Wähler unentschlossen, dieses Mal nur noch acht Prozent.