Eine Sprache für alle? Über das Schwinden des Deutschen

Kommentieren Hauptbild • Englisch schafft Öffentlichkeit und mediale Aufmerksamkeit, ist ein globaler Garant für Hip- und Trendyness und State-of-the-Art-Attitüde. (c) Wolfram Steinberg/DPA/Picturedesk

Müssen sich Internationalität, Gastfreundlichkeit und Offenheit zwangsläufig im vorauseilenden Gehorsam, Englisch zu sprechen, zeigen? Über das Schwinden des Deutschen nicht nur im Kulturbereich.

Die Bedeutung der Sprache schwindet, stellt Caroline Elias fest. Elias ist eine erfahrene Berliner Festival- und Konferenzdolmetscherin; sie dolmetscht aus dem Französischen ins Deutsche und zurück. Sie kennt die Berlinale, wo sie früher 30 bis 50 Einsätze pro Jahrgang hatte, wie ihre Westentasche: die Pressekonferenzen, die Publikumsgespräche, die Interviews mit den Stars, die Moderationen aus der Fremdsprache. Auch das Problem der Untertitel. Sie bedeuten extrem verdichtete Information, gepresst in maximal zwei Zeilen am unteren Leinwandrand. Jeder Zentimeter zählt: Also auch, lieber schmale Buchstaben wie das „i“ zu verwenden als breite wie das „m“. Bei zweisprachigen Untertiteln steht nur eine Zeile pro Sprache zur Verfügung.



Elias' Berlinale-Aufträge sind um 90 Prozent geschrumpft. Und dann kam auch noch Corona. „Meine wirtschaftliche Grundlage war immer ein Mix aus Konferenzdolmetschen und künstlerischer Übersetzertätigkeit“, schreibt Elias auf ihrem Blog dolmetscher-berlin.blogspot.com. Seit der Pandemie sei sie auf Letzteres zurückgeworfen – ein wirtschaftlich wenig tragfähiges Standbein. Ihr Brotgeschäft findet, wenn überhaupt, online statt, mit all den Einschränkungen, die Zoom-Sitzungen ohne leibhaftige Begegnung so mit sich bringen: kleiner Bildschirm, gestauchte und damit unnatürliche Tonebene, Rauschen, Echos oder Zeitverzögerungen. Immerhin werde die nächste Berlinale im Februar 2021 „physisch stattfinden“, gab die Festivalleitung in einer Aussendung im August bekannt.