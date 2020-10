Was tun mit Trump?

Weder anomal noch originell: Ein reaktionärer Populismus ist in Amerika nichts Neues – er hat es bisher nur noch nie ins Weiße Haus geschafft. Ein Blick in die USA.

Zum Glück meiner Studienzeit gehörte ein Fulbright-Stipendium an der Cornell University, wo ich nicht nur intensiv in die nordamerikanische Geistesgeschichte eintauchen konnte, sondern auch die besten Momente der Kennedy-Administration erleben durfte. Die USA schienen endgültig zu sich selbst zu kommen und alle Belastungen früherer nativistisch-reaktionärer Populismen, welche das Land gequält hatten, abzustreifen. Sogar die Emanzipation der Afroamerikaner, begleitet von begeistertem Absingen von Pete Seegers „We shall overcome“, war greifbar.