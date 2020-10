Wie man fast ohne Geld einen Film dreht

Ganz ohne Förderung drehte eine Gruppe um Regisseur Sebastian Brauneis den Kino-Geheimtipp „3 Freunde 2 Feinde“ – und ruft eine neue Filmströmung aus. Finanziell zahle sich das nicht aus, doch er könne nicht anders, sagt der Wiener.

Sebastian Brauneis fährt mit dem Motorrad zum Interview vor. Gepolsterte Jacke über dem mit bürgerlichen Kleidungskonventionen kokettierenden Krawatte-unter-Pullover-Outfit, Jethelm, Sonnenbrille – man könnte meinen, er sei schon immer so unterwegs gewesen. Nur geliehen, erklärt er: In der Coronakrise, als ihm alle Einnahmequellen wegbrachen, habe er sein Auto verkaufen müssen, um das Geld in die Postproduktion seines jüngsten Films zu stecken. Und in die Dreharbeiten seines nächsten. „Es war nur ein Auto“, sagt er. Und fügt an: „Das klingt romantisch, aber es sollte nicht so sein. Das ist, als würde ein Bäcker sein Auto verkaufen, damit er Brötchen backen kann.“