Charity für junge Künstler

In Paris stellte Thaddaeus Ropac seine Galerie Künstlern und Galerien zur Verfügung, in Salzburg leistete er finanzielle Soforthilfe.

Die Lage für junge Künstler war schon vor Covid-19 prekär, und auch kleine Galerien kämpfen zunehmend ums Überleben. Corona hat die Situation noch weiter verschärft. Doch die Branche bewies auch große Solidarität. So hat der internationale Galerist David Zwirner als einer der ersten Big Player schon Anfang April eine digitale Plattform ins Leben gerufen und junge Galerien aus der Lower East Side eingeladen, ihre Künstler kostenfrei in seinem Online-Viewing-Room zu zeigen und zu verkaufen. Später weitete er das Engagement auch auf seine Londoner Galerien aus. In Paris hat wiederum die Galerie Perrotin im Mai die Räumlichkeiten und die Netzwerke den Kollegen kostenfrei zur Verfügung gestellt.