Ausverkauf

In den USA beginnen Museen sich von Werken zu trennen, um das Überleben zu sichern. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Für Auktionshäuser ist es ein gutes Geschäft.

Red Composition, ein seltenes Werk von Jackson Pollock, war Anfang Oktober eines der Toplose bei Christie's „20th Century Evening Sale“. Das Besondere daran war, dass es sich um den zweiten Versuch des Künstlers im Drip-Painting-Verfahren handelte, eine Technik, die ihn letztlich berühmt machte und ihm sogar den Spitznamen „Jack the Dripper“ einbrachte. Es erzielte zwölf Millionen Dollar. Das ist für sich genommen noch nichts Außergewöhnliches. Besonders macht diese Versteigerung allerdings, dass es sich um ein Werk aus dem Everson Museum of Art in der Stadt Syracuse im Norden des Bundesstaates New York handelt. Eine wohlhabende Familie stiftete das Werk vor rund 30 Jahren dem Museum. Es war das einzige Pollock-Gemälde des Museums. Und obwohl das Haus versichert, dieser Verkauf diene neuen Ankäufen, um die Sammlung zu diversifizieren, fließen doch auch Teile davon offiziell in eine Restaurierung einer Skulptur und in den Ausbau des Lagers. Es ist ein offenes Geheimnis, dass dieses Opfer Corona geschuldet ist.